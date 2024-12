Niels Albert toont begrip voor Wout van Aert: "Hebben ze altijd gezegd"

Er blijft veel onzekerheid over de terugkeer van Wout van Aert in het veld. Niels Albert toont alleszins begrip voor de twijfels die er zijn.

De Wereldbeker is zondag al aan zijn derde manche toe en zal zo al voor een kwart achter de rug zijn, maar het is nog altijd niet duidelijk wanneer Wout van Aert opnieuw zal crossen. Vooral zijn knie baart nog zorgen.

Van Aert is de laatste weken weer meer aan het lopen om zijn knie sterker te maken. Hij wordt eind december weer in het veld verwacht, al blijft daar wel nog veel onzekerheid over. Niels Albert toont daar begrip voor.

"Bij Wout snap ik het dat er tijd nodig is. Visma heeft altijd gezegd dat het de ploegstage in december wil afwachten. Nu blijkt dat ze gelijk hebben: als de knie van Wout niet in orde is, heeft het geen zin om te crossen", zegt hij bij HLN.

Na ploegstage Visma-Lease a Bike duidelijkheid over Van Aert

Dit weekend, na Sinterklaas, vertrekt Van Aert naar Spanje voor de ploegstage van Visma-Lease a Bike. Die loopt tot 19 december en dan zou er ten vroegste meer duidelijkheid komen over het programma van Van Aert in het veld.

In het weekend van 21 en 22 december staan de Wereldbekers in Hulst en Zonhoven op het programma. Op 23 december is er de Superprestige in Mol, op 26 december de Wereldbeker in Gavere.