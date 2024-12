Niels Abert wil niet weten van 'tweederangscoureurs': "Dat is onterecht, want..."

Er is nog geen nieuws over het programma van Wout van Aert en Mathieu van der Poel, maar Niels Albert mist de 'Grote Twee' niet. Hij vraagt zich zelfs af of het nu niet beter is.

Het is opnieuw december en dan is het sinds enkele jaren uitkijken naar de terugkeer van Mathieu van der Poel en Wout van Aert in het veld. Al kan het dit jaar nog wel eens een tijdje duren voor daar nieuws over komt.

Over Van Aert wordt pas nieuws verwacht na half december, dan zal het duidelijk zijn of zijn knie de belasting van het veld al aankan. Wat Van der Poel betreft zijn er geruchten dat hij zelfs maar drie crossen zou rijden.

Albert over terugkeer Van der Poel en Van Aert

Door de huidige diversiteit aan winnaars, zeven verschillende in tien crossen met inzet, vraagt Niels Albert zich af of de aanwezigheid Van der Poel en Van Aert nu wel een meerwaarde zou zijn.

"Stel dat Wout en Mathieu er wel bij waren geweest: dan hadden we nu misschien al vier of vijf saaie crossen op rij gehad. Dan hadden we de rest weer tweederangscoureurs genoemd - onterecht, want het zijn ook toppers in hun vak - en dan had ik wellicht niet zo genoten", zegt hij bij HLN.

De voorbije jaren kwam er vaak kritiek op het feit dat onder meer Iserbyt vaak won toen Van der Poel en Van Aert er niet waren, maar eens ze terug waren geen poot meer aan de grond kregen.