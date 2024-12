Sven Nys zet critici van zoon Thibau Nys op hun plaats: "Vind ik echt niet"

Thibau Nys kon de voorbije weken geen goede resultaten meer neerzetten. Al krijgt Nys ook kritiek dat hij snel het hoofd laat hangen als hij niet kan winnen.

De voorbije weken kon Thibau Nys geen goede resultaten meer neerzetten. Hij won in Overijse, op het Europees kampioenschap en ook nog in Lokeren, maar daarna stond Nys wel niet meer op het podium.

In Merksplas gaf Nys zijn podiumplaats weg aan zijn ploegmaat Lars van der Haar, in Hamme viel Nys in de slotronde en werd hij veertiende. In Antwerpen kwam Nys er niet aan te pas en werd hij twaalfde. In Dublin gaf Nys op na een val.

Laat Thibau Nys snel zijn hoofd hangen?

Critici zeggen wel eens dat als Nys een tegenslag kent, dat hij snel zijn hoofd laat hangen. Maar dat wuift vader Sven Nys weg. "Als Thibau zijn dag heeft, knokt hij voor elke plaats", zegt vader Nys bij Het Nieuwsblad.

"Ik vind niet dat hij het laat hangen vanaf het moment dat het niet draait zoals het moet. Soms zit er gewoon niets meer in", gaat Nys nog verder. Zo verwachtte vader Nys niet dat zijn zoon goed zou presteren in het zand in Antwerpen.

Nys zakte door de inspanningen in het zand steeds verder weg en werd dus uiteindelijk maar twaalfde in Antwerpen. "Ik maak me daar absoluut geen zorgen over", besluit vader Sven Nys nog.