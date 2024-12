Veel vraagtekens bij cross in Sardinië: "Mocht niet van de groenen"

De volgende Wereldbekercross wordt in Sardinië gereden. Het is de eerste keer dat het veldrijden er neerstrijkt.

Crossen met zicht op zee. Maar op het strand zelf komen de renners niet in actie. Het hele gebied waar de cross plaatsvindt is omringd door beschermde gebieden.

“De locatie is aan het strand van Is Arutas, bekend om zijn kwartszand met speciale keitjes”, vertelt Chris Mannaerts van Flanders Classics aan Het Nieuwsblad.

“Daar kan je met de fiets niet doorheen en bovendien is gans de zone beschermd. Trouwens, als je op de luchthaven van Cagliari landt, dan staat heel groot geafficheerd dat het verboden is om die steentjes mee te nemen naar huis.”

Ook in de duinen was een mooi parcours mogelijk, maar dat kwam er niet. “Dat mocht schijnbaar niet van de groenen”, pikt Daan Soete van Ridley Racing in. “Wat overblijft is een vlak parcours op gravel en gras met heel veel keitjes.”

Er werden een vijftal zandbakken kunstmatig aangelegd, waarvan twee met een bocht. Ook de traditionele balkjes zijn van de partij. De schrik voor lekke banden is echter het grootst.

“Het parcours ligt bezaaid met kleine steentjes. Het zal niet makkelijk zijn om uw tubes heel te houden. Hopelijk gaan ze het parcours nog wat opkuisen”, besluit Soete.

En dan is er nog de vraag of er veel publiek zal opdagen voor de cross. “Het zal geen Benidorm worden, een overrompeling verwacht ik niet. Al laat ik mij graag verrassen, een streepje zon zou ook kunnen helpen”, klinkt het nog bij Mannaerts.