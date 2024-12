Vanthourenhout neemt geen blad voor de mond: Dit is de reden waarom hij nu niet voor Lefevere of Pogacar werkt

Sven Vanthourenhout stopte na het WK als bondscoach. De jobs leken maar voor het uitkiezen, maar voorlopig heeft hij nog altijd geen nieuwe werkgever.

Sven Vanthourenhout was te gast in de podcast Stamcafé Koers. Daar vertelde hij ook over het feit dat hij nog altijd geen nieuwe job heeft. Nochtans lagen er een drietal aanbiedingen op tafel. Eerst werd er vooral gekeken in de richting van Soudal-QuickStep, maar dat werd niks. Budgettaire redenen klonk het bij Patrick Lefevere.

“Ik ben bij Patrick geweest, we hebben gepraat en dat is toch een beetje dubbel”, zegt Vanthourenhout. “Het was een open gesprek, zoals altijd met Patrick. We hebben gepraat over wat geweest is en wat zou komen.”

“Patrick vroeg me wat ik mezelf zag doen in zijn ploeg. Ik heb het hem uitgelegd en hij heeft geluisterd. Achteraf maakte hij me duidelijk dat er geen budget was om die rol uit te voeren”, klinkt het nog.

Ook UAE Team Emirates, de ploeg van Tadej Pogacar, had interesse. Dat team was het meest concreet. Vanthourenhout kreeg zelfs een contract met alle cijfers doorgemaild om te ondertekenen. Dat was nog voor hij met Lefevere sprak. Maar ook daar ging hij niet op in.

“In maart 2023, nog voor het WK in Glasgow, heb ik een lang en goed gesprek gehad met Mauro Gianetti en Matxin Fernandez (de sportieve bazen van UAE, red.) in het Parkhotel in Waregem”, zegt Vanthourenhout.

“Daags nadien kreeg ik het contract doorgestuurd. Maar ik kreeg het toen niet over mijn hart om dat te tekenen. Ik zat nog in een traject met jongens als Wout van Aert en Remco Evenepoel richting Parijs, dat was voor mij nog niet afgerond. Het voelde niet juist om dan de handdoek te gooien en over te stappen naar wat eigenlijk toch een beetje het vijandige kamp was.”