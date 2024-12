"Zijn stijl, dat moet toch niet?": Wielerlegende is streng voor Remco Evenepoel

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel zit door een blessure aan de kant. Roger De Vlaeminck geeft zijn ongezouten mening over onze landgenoot.

Roger De Vlaeminck is stevig geschrokken van de zware valpartij van Remco Evenepoel, toen hij een aanrijding had met een bestelwagen van Bpost.

“Amai, hij heeft veel gebroken. Die jongen heeft niet veel chance”, klinkt het in Het Nieuwsblad. De Vlaeminck maakte min of meer hetzelfde mee op training.

“Ik reed ook aan vijftig per uur toen iemand vlak voor mij een autodeur opendeed. Ik kon die ternauwernood ontwijken. Ik was natuurlijk wreed behendig, hé. Nadien heb ik altijd ver naast de auto’s gereden op training. Ik denk dat Evenepoel dat in de toekomst ook gaat doen.”

Grote liefde zal het echter nooit zijn, van De Vlaeminck voor Evenepoel. En daar heeft de wielerlegende een goede reden voor.

“Van zijn stijl ben ik nog altijd niet de grootste fan. Je fiets in de lucht steken aan de meet, dat moet niet van mij. Maar het is natuurlijk wel een hele goeie coureur.”

De reden waarom hij een grote zal worden? “Hij heeft volgens mij het juiste karakter om coureur te zijn. Als hij goed rijdt, zie je aan zijn gezicht dat hij aan het genieten is van wat hij doet.”