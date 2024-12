Opvallend verschil! Gianni Vermeersch en ploegmaat Riesebeek verklappen wat over Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen

Er is bij iedereen wel een verschil vast te stellen qua beleving in de koers. Van der Poel en Philipsen maken allebei van Parijs-Roubaix elk jaar een groot doel. Hoe ze zich op de dag van die koers dan gedragen, verschilt wel enorm.

Dat doen ploegmaats Oscar Riesebeek en Gianni Vermeersch uit de doeken bij Wieler Revue. Het is niet zo dat hun beide kopmannen op zo'n dag vroeg uit de veren zijn. "Ik was tussen zeven en acht uur op, denk ik. Vroeg, maar ik ben een ochtendmens. Mathieu is iemand die ook vaak vroeg wakker is, Gianni ook", onthult Riesebeek. "Meestal zijn de sprinters iets meer van het uitslapen."

Gianni Vermeersch bevestigt dat. Jasper Philipsen heeft bij de ploeg van Alpecin-Deceuninck natuurlijk niet enkel de status van klassieke renner maar ook van topsprinter. Dat zegt al genoeg over zijn gewoonten op de ochtend van een koers. "Jasper is degene die het langste kan uitslapen, en het laatste aan het ontbijt komt", verklapt Vermeersch.

Briefing voor Parijs-Roubaix beknopt

Het toeleven naar het begin van zo'n grote wielerwedstrijd bestaat in die laatste uren natuurlijk niet enkel over opstaan en ontbijten. Je zou bijvoorbeeld ook nog eens alle details van het parcours kunnen doornemen. De briefing voor Parijs-Roubaix is echter vrij beknopt, geeft Vermeersch aan. Er is niet zo heel veel om het over te hebben.

"Parijs-Roubaix is een makkelijke koers: je moet iedere kasseienstrook vooraan zitten", klinkt het. Het is een uitspraak die doet denken aan een recente uitlating van Tom Boonen, die ook stelde dat Parijs-Roubaix niet zo moeilijk is. "We hadden goed verkend, zaten ook de laatste drie dagen voor de koers al op hotel. Dat zorgt ervoor dat je in de briefing precies weet hoe of wat", verklaart Vermeersch.

Iedereen bij Alpecin-Deceuninck wist dus waar hij aan toe was in Parijs-Roubaix 2024. Niemand die dat meer demonstreerde dan Mathieu van der Poel: de kopman leverde een machtige solo af op weg naar de overwinning.