Tim Merlier moet plots kritiek slikken van Bart Wellens: "Vind ik jammer"

Gaat Tim Merlier deze winter crossen? Volgens Paul Herygers zijn er plannen en dat zelfs met een Wereldbeker op zijn programma. En dat zorgt wel voor kritiek.

Voor Europees kampioen wielrennen Tim Merlier is het veldrijden de voorbije jaren steeds minder belangrijk geworden. Vorig seizoen reed Merlier slechts vier wedstrijden, met onder meer een derde plaats in Zonnebeke.

Merlier reed ook de Wereldbeker in Antwerpen waar hij 21ste werd en de Wereldbeker in Gavere waar Merlier 17de werd. Officieel is er voor dit seizoen nog geen programma, maar Merlier zou wel weer enkele crossen rijden.

Wellens heeft het moeilijk met Merlier

Volgens Paul Herygers zou het gaan om de Exact Cross Loenhout op 27 december. Daarna zou Merlier ook nog aan de start staan in de Wereldbeker in Besançon (29 december) en Superprestige in Gullegem (4 januari).

Bart Wellens heeft het echter lastig met het feit dat Merlier aan de start zou staan van de wereldbeker in Besançon. "How, denk ik dan, dat is toch een wereldbeker", zegt Wellens bij Het Nieuwsblad.

"Daarvoor moet je toch je selectie afdwingen. Hij neemt de plaats van een echte crosser weg en dat vind ik jammer", stelt Wellens. Het is wachten op officieel nieuws over het programma van Merlier en bevestiging van zijn deelname aan de Wereldbeker in Besançon.