Paul Herygers verklapt het korte veldritprogramma van Tim Merlier

Het lijkt erop dat Tim Merlier ook deze winter opnieuw in het veld te zien zal zijn. Paul Herygers onthulde het programma van de Europese kampioen op de weg.

Net als vorig jaar zal Tim Merlier tijdens de winter enkele strandraces combineren met het veldrijden. Zo kroonde Merlier zich vorig jaar tot Belgisch kampioen beachracen, voor zijn ploegmaats Warlop en Van Lerberghe.

Ook dit jaar duikt Merlier volgens Paul Herygers opnieuw het zand in. "Hij gaat wat strandraces doen op 1 en 22 december", zei Herygers bij Sporza. Daarmee doelde Herygers waarschijnlijk op de Classic Bredene (1 december) en het BK Beachrace (22 december).

Herygers verklapt programma van Merlier

Daarna zou Merlier ook weer het veld induiken, voor drie crossen. "Op 27 december komt hij crossen in de Exact Cross Loenhout. Daarna rijdt hij nog de Wereldbeker in Besançon (29 december) en Superprestige Gullegem (4 januari)."

Van het BK veldrijden op 12 januari in Heusden-Zolder zou dus geen sprake zijn. Bondscoach Angelo De Clercq verklapte begin november nog dat het BK veldrijden in het achterhoofd zat van Merlier als doel.

Vorig jaar werkte Tim Merlier vier crossen af met de Wereldbekers in Antwerpen (21ste) en Gavere (17de). Daags na het BK werd Merlier vijfde in Otegem, in Zonnebeke mocht Merlier als derde mee op het podium met Vanthourenhout en Vermeersch.