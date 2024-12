Alsof aankondiging Pogacar nog niet genoeg was: Mathieu van der Poel en Wout van Aert nog maar eens verwittigd

Een bekend beeld uit het voorjaar: Mathieu van der Poel die heerst op de kasseien. Wout van Aert stipt de voorjaarsklassiekers ook altijd aan, maar er is stevige concurrentie op komst.

Het hoeven heus niet altijd dezelfde namen te zijn die opduiken bij de klassiekers. Soms spelen plots renners een rol die dat voordien niet deden, omdat ze pas doorbreken of elk jaar eraan gewerkt hebben om een completere renner te worden. Luca Guercilena, de teammanager van Lidl-Trek, is er zeker van dat Jonathan Milan kan uitgroeien tot een uitstekend klassiek renner.

Met die boodschap kwam Guercilena in november al naar buiten en die herhaalt hij nu nog eens bij RadioCorsa. "Hij is een talent, dat is nu wel bevestigd", zegt de Italiaan over zijn landgenoot. "We denken dat hij nog ruimte voor verbetering heeft en dat hij grote doelen kan nastreven. We willen van hem een klassieke renner maken en hem competitief maken in koersen die wereldwijd relevant zijn."

Milan potentieel hoofdrolspeler in de Ronde en Roubaix

Guercilena benadrukt dat sprints de grootste gave blijven van Milan, maar is er dus van overtuigd dat zijn renner zich echt kan meten met de besten in de voorjaarsklassiekers. "We geloven dat hij de eigenschappen heeft om zeker een hoofdrolspeler te zijn in wedstrijden als Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen." Dan komt hij in het vaarwater van mannen als Mathieu van der Poel en Wout van Aert terecht.

Jonathan Milan heeft inderdaad wel een lichaamsbouw die hem vooral in de Helleklassieker door het Noorden van Frankrijk wel eens ver zou kunnen brengen. Hij zou zich tot een nieuwe concurrent kunnen ontpoppen. Al besluiten we met alle respect voor Milan dat Van der Poel en Van Aert wel andere katten te geselen hebben na de aankondiging van Tadej Pogacar.

Mathieu en Wout zullen vooral van Pogacar wakker liggen

De Sloveen rijdt immers een uitgebreid Vlaams voorjaar, inclusief de Ronde. Zelfs een deelname aan Parijs-Roubaix is nog niet helemaal uitgesloten. Aan hem zullen Van der Poel en Van Aert veruit de vetste kluif hebben in 2025.