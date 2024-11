Opgepast, Van der Poel en Van Aert! Nieuwe concurrent meldt zich: "Kan zelfs in grote klassiekers goed uit de voeten"

Mathieu van der Poel en Wout van Aert zijn nog altijd de eerste namen die met de grote klassiekers in verband worden gebracht. Dat hoeft niet noodzakelijk zo te blijven, want binnenkort is er misschien wel een nieuwe concurrent om rekening mee te houden.

Dat laat Luca Guercilena verstaan in een gesprek met BICI.Pro. De teammanager van Lidl-Trek kan opnieuw aan het werk, ondanks het feit dat er bij hem lymfeklierkanker is vastgesteld. Hij is het wielrennen uiteraard wel op de voet blijven volgen en vooral de ontwikkeling van Jonathan Milan is hem opgevallen. De beresterke sprinter heeft zijn ploeg al veel plezier bezorgd.

Milan kende al een doorbraak als topsprinter, maar bij zijn ploeg zien ze in hem ook iemand voor de klassiekers. Dan is Gent-Wevelgem de eerste koers die in ons opkomt. "Ik zou het niet specifiek over Gent-Wevelgem hebben, maar over de klassiekers in het algemeen. Naar mijn mening is Jonathan een atleet die zelfs in de grote klassiekers heel goed uit de voeten kan."

Milan als concurrent van Van der Poel, Van Aert en Pogi

Dat is dan ook meteen een waarschuwing aan het adres van mannen als Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tadej Pogacar, de renners die nu steevast een hoofdrol spelen in deze wedstrijden. Milan zal zich uiteraard ook wel willen blijven focussen op de sprints. Na een sterk 2024 lijkt een deelname aan de Tour de France een volgende logische stap.

"Wat de sprints betreft, is het niet zeker dat hij, om te bewijzen dat hij de sterkste sprinter ter wereld is, naar de Tour moet gaan. Het niveau van de sprinters was in de Giro erg hoog. Daar bleek hij één van de sterksten, zoniet de sterkste sprinter ooit in de Giro-geschiedenis." Guercilena schuwt de grote woorden duidelijk niet en hij is niet de enige.

Marge voor Jonathan Milan

Elia Viviani stelde dat Milan binnen de tweejaar Gent-Wevelgem en de Olympische Spelen kan winnen. "Ik zie geen druk om dit binnen de twee jaar klaar te spelen. Jonathan is nog jong, zelfs na de Olympische Spelen van Los Angeles heeft hij nog marge."