Na bekendmaking programma door Team UAE: Tadej Pogacar heeft enkele straffe opmerkingen klaar

Gisteren raakte het programma van Tadej Pogacar voor 2025 bekend. Al wou de Sloveen zelf wel nog enkele zaken kwijt.

Vijf keer zal Tadej Pogacar in 2025 te zien zijn op Belgische wegen. Dat is leuk meegenomen voor de Belgische wielerfans. Eén Monument wordt in 2025 door de wereldkampioen echter niet gereden. Parijs-Roubaix staat niet op het programma van Pogacar.

“Het is nog geen definitieve beslissing. Misschien doe ik die koers toch”, zorgde Pogacar voor de nodige verwarring. “Maar ik denk dat die klassieker me niet zo goed ligt. Er is nog voldoende tijd om Roubaix eens te doen.”

De E3 Prijs, Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen genieten zijn voorkeur in het voorjaar. “Ik houd gewoon van die koersen en de klassiekers. Ik wil ze nog enkele jaren doen.”

Milaan-Sanremo, de Tour en het WK zijn de grote doelen. “Ik wil mijn beide zeges er verdedigen. Het zou me veel vreugde schenken als ik die titels kan verlengen.”

Of de Vuelta of de Giro erbij komt is nog niet geweten. Eén ding is wel zeker: het worden er geen drie. “Neen, dat zal ik niet doen. Deze ploeg telt 30 renners. Ik moet niet alle koersen zelf willen rijden”, was hij heel erg duidelijk.