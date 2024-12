Patrick Lefevere was het grondig beu: "Wil die lijdensweg niet meer"

Patrick Lefevere geeft na meer dan twintig jaar het stokje van CEO door bij Soudal Quick-Step. En daar is een duidelijke reden voor waarom hij het nu doet.

In 2003 stampte Patrick Lefevere zelf Quickstep-Davitamon uit de grond, maar sinds eind 2010 is de Tsjechische miljardair Zdenek Bakala voor zo'n 80% aandeelhouder van de ploeg. Hij heeft dan ook voor het zeggen.

Bakala zag eind vorig seizoen wel graten in een fusie met Jumbo-Visma, maar die kwam er uiteindelijk niet. Soudal Quick-Step bleef bestaan en volgens Lefevere is er nu genoeg zekerheid over de toekomst van de ploeg om afscheid te nemen.

Lefevere over zoektocht naar sponsors

"De toekomst van deze ploeg is verankerd", zegt Lefevere bij Sporza. Sponsors Soudal, Quick Step en Specialized liggen tot eind 2027 vast, maar in maart 2025 komt er al een gesprek waarin ze duidelijk moeten maken of de rit willen uitzitten of eind 2026 al willen uitstappen.

In de laatste scenario, heeft nieuwe CEO Jurgen Foré 21 maanden de tijd om nieuwe sponsors te vinden. Vooral dat laatste ontziet Lefevere. "Ik wil die lijdensweg niet meer. Want dat is het wel in een klein landje zonder sjeiks."

Maar Soudal Quick-Step kan wel blijven rekenen op miljardair Zdenek Bakala als geldschieter. "Hij heeft me gegarandeerd dat hij nog eens geld in de ploeg pompt. Dat heeft me in vrede doen afsluiten", stelt Lefevere nog.