Volgt het zwarte gat voor Patrick Lefevere? Tim Declercq zegt hoe het zit

Ondanks zijn leeftijd en palmares keken heel veel mensen vreemd op toen Soudal-QuickStep het einde van de samenwerking met Patrick Lefevere aankondigde. Tim Declercq niet.

Tim Declercq, momenteel aan de slag bij Lidl-Trek, was niet verrast door het afscheid van Patrick Lefevere bij Soudal-QuickStep. Hij heeft nog veel contacten bij zijn oude werkgever en voelde het een beetje aankomen.

“Hij zal zelf wel kunnen inschatten of de tijd rijp was, met Jurgen Foré was hij al bezig met een opvolger klaar te stomen”, zegt Declercq aan de Krant van West-Vlaanderen over de kwestie.

Declercq is Lefevere nog altijd dankbaar voor de kans die hij bij The Wolfpack gekregen heeft. Ten dienste van de ploeg heeft hij heel veel gedaan voor de renners van QuickStep.

Declercq herinnert zich ook zijn mooiste herinnering met Lefevere erbij. “Het feestje na de zege van Kasper Asgreen in de Ronde van Vlaanderen, het was toen nog halvelings corona, maar we zijn dan goed los gegaan.”

En wat nu met Lefevere? Zal hij helemaal stilvallen? “Hij zal misschien iets meer thuis zijn, maar op de belangrijke koersen zullen we hem zien. Als er één iemand bij zijn pensioen niet in een zwart gat gaat vallen is hij het wel.”