Herygers duidelijk over Van Aert en Van der Poel: "Kan en mag je niet doen"

Wout van Aert en Mathieu van der Poel gaan deze winter vier keer tegen elkaar crossen. Paul Herygers verwacht echter niet dat het meteen een duel op het scherpst van de snede wordt.

In Mol (23/12), Loenhout (27/12), Dendermonde (5/01) en Maasmechelen (25/01) krijgen we een tweestrijd tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Toch waarschuwt Paul Herygers voor al te hoge verwachtingen.

Van Aert zal in Mol pas zijn eerste wedstrijd rijden na zijn zware knieblessure die hij opliep in de Vuelta. En hij maakte ook zelf duidelijk dat hij langzaam opnieuw wedstrijdritme wil opdoen. Hij zal dus nog niet meteen top zijn.

Bij Van der Poel is het dan weer anders. De wereldkampioen veldrijden won dit jaar de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix en sloot zijn jaar af met een derde plaats op het WK op de weg en een wereldtitel gravel.

Herygers over Van der Poel vs. Van Aert

"Ze hebben een ander verhaal", stelt Paul Herygers bij Sporza. "Je kan en mag hen niet vergelijken. Denk nu niet dat we vanaf Mol al een strijd krijgen tussen die gele en witte renner. Neen, daar moet je echt nog mee wachten."

Herygers ziet het bijvoorbeeld wel later in het seizoen gebeuren, bijvoorbeeld in Dendermonde. "Maar we krijgen niet de klassieke tweestrijd. Ik zal niet met mijn rugzak naar de cross trekken en denken: vandaag zal het gebeuren."