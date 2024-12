Sven Vanthourenhout sloeg aanbod van topploeg af: "Heb dat geweigerd"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Heel wat ploegen zijn al begonnen aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Ex-bondscoach Sven Vanthourenhout heeft echter nog geen nieuwe job.

Na het WK in Zürich nam Sven Vanthourenhout na vier jaar afscheid als bondscoach. Er werd verwacht dat hij snel bij een (top)ploeg aan de slag zou gaan, maar bijna drie maanden later is hij nog altijd werkloos.

"Of er al duidelijkheid is? Nee", zegt Vanthourenhout duidelijk bij Sporza. "Kort na het WK ben ik er actief mee bezig geweest. Daarna heb ik het allemaal wat laten gebeuren. Dat heeft voor mezelf wat rust gebracht, wat veel deugd heeft gedaan."

Toch hoopt Vanthourenhout dat hij snel weer aan de slag kan gaan. Waar dat zal worden, dat weet hij zelf nog niet. Er lopen volgens Vanthourenhout ook nog altijd gesprekken, maar dat hoeft niet tot iets te leiden.

Vanthourenhout weigerde UAE Team Emirates

Er waren onder meer geruchten over Soudal Quick-Step en UAE Team Emirates, maar tot een contract kwam het niet. Vanthourenhout bevestigt nu zelf dat er in het voorjaar van 2023 al een contract klaar lag bij UAE.

"Ik heb dat contract toen geweigerd. Die ploeg is het gewoon om altijd een ja te krijgen. Dat heb ik destijds niet gedaan, omdat ik de Spelen in Parijs wilde meemaken. En ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb", stelt Vanthourenhout nog.