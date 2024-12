🎥 Toon Aerts laat zege in Namen schieten door eigen fout: "Ga nog paar keer vloeken"

Toon Aerts moest de zege in de Wereldbekercross in Namen aan Michael Vanthourenhout laten. In de laatste rechte lijn ging het fout.

Het werd een geanimeerde cross in Namen. Toon Aerts leek op weg naar zijn eerste zege in meer dan twee jaar tijd, maar zover kwam het toch niet.

“De voorbije twee keer dat hier in Namen werd gecrosst, waaronder het EK, zat ik voor tv”, verwijst Aerts in Het Nieuwsblad naar zijn schorsing.

“Dat deed pijn en dus had ik vandaag graag gewonnen. Ik voelde me ook sterk en de zege zat er zeker in. Ik ga niet opgeven en de komende crossen blijven proberen, maar vandaag ga ik wel nog een paar keer vloeken.”

In het slot maakte hij een heel kostbare fout die hem uiteindelijk de zege kostte. “De schuine kant hoort bij Namen en ik raakte in het verkeerde spoor. Ik wist dat als ik als eerste de kasseien kon afdraaien, de kans vrij groot was dat ik de zege zou pakken. Maar ik ben diep moeten gaan en allicht daardoor maakte in die fout.”

Ook zijn fiets had hij eigenlijk moeten wisselen. “Ik had misschien wél moeten wisselen, want ik reed op een vuile fiets en Michael op een propere. Toch was ik in de finale bergop de betere, Michael was technisch sterker.”