"35 man uitgenodigd voor etentje, weet je hoeveel er kwamen?": vader Evenepoel vertelt verschrikkelijke anekdote over Remco

Remco Evenepoel heeft een ware metamorfose doorgemaakt de voorbije jaren. Dat heeft ook vader Patrick Evenepoel heel hard gemerkt.

Het mag gezegd worden: Remco Evenepoel was vroeger een ettertje. Dat moet vader Patrick ook wel bevestigen. “In het verleden kon hij tegen mij of zijn moeder soms gepikeerd reageren en doorrazen. Door de grote druk en de stress, die hij ook zichzelf oplegde, werden de mensen in zijn directe omgeving daar het ‘slachtoffer’ van”, vertelt hij aan Knack.

Dat is sinds vorige winter weg. Volgens Patrick Evenepoel door vrouwlief Oumi en ploegleider Klaas Lodewyck die hem op de juiste momenten kunnen kalmeren.

Ook het mogelijke fusieverhaal met Jumbo Visma heeft veel veranderd. “Veel mensen dachten toen dat Remco iedereen in de steek zou laten en een transfer naar Jumbo Visma wilde forceren. Fout, want alles werd boven zijn hoofd geregeld.”

Hij kreeg heel wat te verduren, zo laat Patrick met een verschrikkelijke anekdote weten. “Toen hij na de Ronde van Lombardije, als afsluiter van het seizoen, een etentje voor 35 man had geregeld in een restaurant, kwamen er amper zes mensen op af, onder wie slechts twee renners.”

Dat heeft er diep op ingehakt bij onze landgenoot. “Toen heeft Remco beseft dat hij op weinig mensen écht kan rekenen: zijn familie, de vrienden uit zijn dichte entourage. Dat heeft hem mentaal sterker en volwassener gemaakt. Weinig kan hem nog uit zijn evenwicht brengen.”