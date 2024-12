Lotto laat opnieuw één grote ronde schieten en start met nieuwe kopman in de Tour

Lotto zal ook in 2025 niet aan de start komen in de Giro d'Italia. In de Tour pakt de Belgische ploeg dan weer uit met een nieuwe kopman.

Na de degradatie uit de WorldTour slaagde Lotto er in om telkens het beste ProTeam te zijn, waardoor het voor alle koersen in de WorldTour een wildcard kreeg. Maar de voorbije twee jaar bedankte de ploeg voor de Giro.

Dat doet de ploeg van CEO Stéphane Heulot ook in 2025. "Het voordeel is dat we, als ProTeam, nog over vrije keuze beschikken in de planning van onze koersagenda en het programma kunnen aanpassen aan onze selectie", zegt Heulot bij Cyclism'Actu.

Dit jaar beschikte de ploeg over 29 renners, in 2025 zullen dat er maar 25 zijn. Vier van die 25 renners komen ook over van het opleidingsteam van Lotto. In 2026 zal Lotto wel weer een WorldTour-ploeg zijn, waardoor het weer de drie grote ronden moet rijden.

Van Eetvelt maakt debuut in de Tour

In de Tour (en ook de Vuelta) komt Lotto wel aan de start, opnieuw met Belgisch kampioen Arnaud De Lie. Ook Lennert Van Eetvelt, die in de Vuelta dit jaar net naast een ritzege greep, zal in 2025 voor het eerst aan de start staan van de Tour.

"Hopelijk blijft Lennert gespaard van de blessures die hem dit jaar kwelden", zegt Heulot. "Of hij een goed algemeen klassement moet viseren in de Tour, weet ik niet. Maar het zal alleszins voor méér zijn dan enkel ontdekken en het nastreven van (een) ritzege(s)."