Presentator Ruben Van Gucht speelt rijbewijs voor 15 dagen kwijt

Ruben Van Gucht is vorig weekend zijn rijbewijs kwijtgespeeld. Hij reed onder invloed van alcohol.

Televisiepresentator Ruben Van Gucht is afgelopen weekend in de nacht van vrijdag op zaterdag aan de kant gezet door een politiepatrouille op de E17 in Nazereth.

Op meer dan 100 locaties in de provincie werden alcohol- en drugscontroles gehouden. Van Gucht moest een ademtest afleggen en die was positief.

“Het klopt dat bij een controle gebleken is, dat hij als bestuurder boven de wettelijke limiet zat”, zo bevestigt het parket Oost-Vlaanderen aan Het Nieuwsblad.

Hoeveel promille hij geblazen heeft werd niet gezegd. Wie boven de 0,5 promille zit moet meteen voor 15 dagen zijn rijbewijs afleveren. Vroeger was dat slechts 6 uur.

Van Gucht wenste niet te reageren op de feiten, zo voegt de krant eraan toe. Hij moest zaterdagmorgen voor Radio 2 Weekwatchers in Roeselare presenteren en deed dat ook.

Na het voorval met Tom Waes is het het tweede VRT-gezicht dat betrapt wordt met alcohol in het verkeer.