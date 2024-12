Lucien Van Impe rakelt anekdote op over Rik Van Looy: "Hey Pinoccio,..."

Lucien Van Impe is ook geschrokken door het overlijden van Rik Van Looy. De laatste Belgische Tourwinnaar houdt dan ook goede herinneringen over aan Van Looy.

"Het was al een tijdje geleden dat ik Rik Van Looy nog hoorde. Wij belden vroeger regelmatig met elkaar. Toen ik nog sportbestuurder was, namen we zelfs frequent contact op met elkaar", zegt Van Impe bij Belga.

In 1969 werd Van Impe prof, Van Looy was dan aan zijn voorlaatste jaar bezig. Dat jaar stonden ze ook samen aan de start van de Tour. Van Impe voor Sonolor-Lejeune. Van Looy reed voor Willem II-Gazelle.

Voor Van Impe was Van Looy iemand waar hij naar opkeek en ook hevig supporter van was. Met zijn vader ging Van Impe naar koersen waar Van Looy aan de start stond en zo kreeg hij ook de ambitie om prof te worden.

Van Impe over eerste koers met Van Looy

En plots stonden ze dus samen aan de start. "Ik weet nog heel goed dat ik bij mijn eerste koers aan de start stond en Van Looy naar mij riep: 'Hey Pinoccio, wat kom jij hier doen?'. Dat is me altijd bijgebleven. Ik weet niet of hij me kende of wist dat ik fan was van hem."

"Natuurlijk hielden die mannen bij wie de opkomende mannen waren. Ik zal zo wellicht in beeld gekomen zijn bij Van Looy. Zijn overlijden komt verrassend over en zal zeker een leegte nalaten in wielerland."