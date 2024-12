Ooit met de Cervelo van Visma Lease a Bike gereden, nu op... een Chinese fiets

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mike Teunissen maakte deze winter de overstap van Intermarché-Wanty naar XDS Astana. Daar rijdt hij met een Chinese XDS-fiets.

XDS Astana heeft de Chinese sponsor binnengehaald. Dat biedt heel veel mogelijkheden voor de Kazachse wielerploeg. Na de fietsen van Decathlon maken nu Chinese exemplaren hun intrede in het peloton.

Aan Wielerrevue vertelt Mike Teunissen op de mediadag van zijn nieuwe team hoe alles momenteel voor hem loopt met zijn nieuwe fiets. Na de intrede van een Decathlonfiets vorig jaar is een Chinese fiets het nieuwe gespreksonderwerp bij uitstek in het peloton.

“Ik ben tevreden over de fiets”, klinkt het. “Ik krijg vaak de vraag: 'Mike, er kan toch wel iets beter?' Natuurlijk kan het altijd lichter, maar de fiets voelt heel strak en snel aan.”

Het verschil met de Cervelo ten tijde van Jumbo Visma kan niet ontkend worden. “Ik ben tevreden, maar ik moet eerlijk zeggen dat Cervélo benaderen wel heel lastig is. Ja, het kan dus nog beter, maar ondertussen zijn ze bij XDS alweer bezig met het ontwikkelen van de fiets. Ik zou er niet gek van opkijken als we in niet al te lange tijd alle fietsen 'kunnen verslaan.'”

XDS heeft een eigen fabriek in China, waar ook andere merken gemaakt worden. “De mogelijkheden zijn groot voor Astana. Ze leggen de band stil voor ons, hè. Hoe groot het verschil tussen een goede en minder goede fiets is? Het kan zeker een verschil maken, maar tegenwoordig zijn de meeste fietsen goed ontwikkeld.”