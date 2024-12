Na scherpe uitspraken van Vollering: Kopecky doet eerlijke bekentenis over hun verstandhouding

Lotte Kopecky en Demi Vollering zijn geen ploegmaats meer bij SD Worx-Protime, de Nederlandse is vertrokken naar FDJ-SUEZ. Kopecky kan dan ook vrij spreken over hoe hun band was.

Na vier jaar heeft Demi Vollering de deur achter zich dicht getrokken bij SD Worx-Protime, de Nederlandse rijdt vanaf 2025 dus voor het Franse FDJ-SUEZ. Vollering was de afgelopen tijd scherp voor haar ex-ploeg en Kopecky. Vollering zei onder meer dat Kopecky haar het afgelopen jaar uit de weg ging en ze nog weinig met elkaar praatten. Kopecky zelf begrijpt het allemaal niet zo goed. "Ik vind het jammer dat er wordt nagetrapt", zegt ze bij Het Nieuwsblad. Kopecky vindt Vollering een fantastisch goede renster die door haar eigen talent, maar ook door SD Worx-Protime, is geworden tot wie ze vandaag is. Kopecky snapt dat Vollering de enige leider in een ploeg wil zijn, maar vindt dat Vollering iets meer respect mag hebben. Kopecky over verstandhouding met Vollering Na de Strade Bianche van 2023, waar Kopecky en Vollering besloten om tegen elkaar te sprinten voor de zege, zei Kopecky dat ze buiten de koers vriendinnen was met Vollering. Maar daar twijfelt ze nu toch wel stevig aan. "Ik weet het niet. Ik heb altijd een goede verstandhouding gehad met Demi, zelfs na het incident in de Strade Bianche. Het is pas het laatste jaar, toen bekend raakte dat ze zou vertrekken, dat het stroever liep. Maar we hadden ook een heel ander programma. Dus ik vind het een beetje gek."