Nys helder over terugkeer Van der Poel en Van Aert: "Renners die dat vinden..."

Zondag staat Mathieu van der Poel voor het eerst aan de start, maandag maakt Wout van Aert zijn rentree in Mol. Sven Nys ontvangt 'de Grote Twee' met open armen.

Het was even wachten, maar Mathieu van der Poel en Wout van Aert keren dan toch terug naar het veld. Van der Poel zal uiteindelijk elf crossen rijden, Van Aert slechts zes. Sven Nys ontvangt hen terug met open armen.

"Ja, natuurlijk. De cross leeft om duels tussen de allerbesten", zegt Nys bij Sporza Daily. "Daarenboven heb je in de cross niet alleen prestaties nodig, maar ook persoonlijkheden met een gezicht. Dat brengen Mathieu en Wout bij. En vooral: media-aandacht."

Nys over terugkeer Van der Poel en Van Aert

"Renners die vinden dat ze zo minder aandacht krijgen, moeten het toch anders interpreteren", vindt Nys. "Onze sport en atleten krijgen zo elke week heel veel aandacht", maakte de tweevoudige wereldkampioen duidelijk.

"Op die manier moet je veel waarde hechten aan wat Wout en Mathieu de afgelopen jaren hebben gedaan in de cross, op de weg en in het mountainbike. Dat is heel straf. Je moet je niet ergeren aan de aandacht die zij krijgen. Dat is de realiteit en dat is gewoon normaal."

Winnen wordt voor de ploeg van Nys wel moeilijker, al won Baloise Trek Lions met Van der Haar en Nys telkens al drie crossen. Enkel de Nederlander Pim Ronhaar is voorlopig nog zegeloos.