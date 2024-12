Pim Ronhaar staat op het podium in Hulst, maar klaagt toch: "Niet tevreden"

De Nederlander Pim Ronhaar stond in Hulst voor de derde keer dit seizoen op het podium. Toch was hij achteraf niet helemaal tevreden over zijn prestaties.

Na een tweede plaats in Heerderstrand in oktober en een tweede plaats vorige week in Herentals vorige week werd Pim Ronhaar in de Wereldbeker in Hulst derde. Maar van euforie was geen sprake bij de Nederlander.

"Ik maakte te veel foutjes. Ik denk dat ik één plekje beter had kunnen doen", zei Ronhaar achteraf. De tweede plaats was voor de Spanjaard Felipe Orts, Niels Vandeputte won voor het eerst in zijn carrière een manche in de Wereldbeker.

"Niels was outstanding vandaag. Hij heeft geen fouten gemaakt, denk ik. Na twee rondes lag ik al veertig seconden achter, aan hem was er niets te doen. Maar misschien had ik Felipe Orts kunnen verslaan, als ik minder fouten had gemaakt. Maar ik neem er vrede mee."

Ronhaar over lastige parcours in Hulst

Dat Ronhaar veel fouten maakte, lag volgens de Nederlander ook aan het parcours. "Het lag er heel verraderlijk bij, heel anders dan bij de verkenning. De vrouwen hebben natuurlijk ook nog gereden, maar het lag gladder dan verwacht."

"Dat was voor iedereen wel een verrassing. Ik heb wel het gevoel dat ik niet echt diep ben kunnen gaan. Het was meer op techniek dan op inhoud. Dat zullen we morgen (in Zonhoven, nvdr.) dan maar doen."