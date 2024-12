Remco Evenepoel legt de lat nu al hoog voor de Tour: "Dat is absoluut het belangrijkste doel"

Remco Evenepoel ligt nog in de lappenmand na een zware valpartij op training, maar toch kijkt hij al vooruit. De olympische kampioen denkt onder meer al aan de gele trui in de Tour de France.

De voorbereiding van Remco Evenepoel op de Tour van dit jaar werd verstoord door een zware valpartij in de Ronde van het Baskenland. Evenepoel deed het wel uitstekend met een ritzege, de derde plaats in het eindklassement en hij werd de beste jongere.

Voor 2025 heeft Evenepoel zijn doelen al klaar voor de Tour. "Het winnen van de tijdrit in etappe 5 is absoluut het belangrijkste doel van de Tour de France. We weten dat daar waarschijnlijk een gele trui voor het grijpen ligt", zegt Evenepoel bij Eurosport.

Evenepoel droomt van geel in de Tour

Het eerste doel van Evenepoel is om geen dom tijdverlies te lijden in de eerste vier etappes om dan de gele trui te pakken in de vijfde rit. Daarna wil Evenepoel het zoals in de Vuelta van 2022 dag per dag bekijken.

Volgens Evenepoel is die eerste tijdrit wel op zijn lijf geschreven. "De tijdrit is vlak en totaal niet technisch. Ik denk dat het een tijdrit is die mij goed ligt en ik moet daar op het hoogst haalbare mikken om een groot gat te slaan."

En daar zou dan ook de gele trui aan vasthangen, de enige leiderstrui in een grote ronde die Evenepoel nog niet heeft gedragen. "De gele trui zou leuk zijn. Ik moet die in ieder geval één keer gedragen hebben."