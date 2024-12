Trainer onthult waarom Wout van Aert maar zes crossen rijdt: "Twee voorwaarden"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert keert maandag in Mol terug in het veld. Hij werkt wel een beperkt programma af en dat is bewust volgens zijn trainer Mathieu Heijboer.

Slechts zes crossen staan op het programma van Wout van Aert. Hij begint maandag in Mol en rijdt daarna ook nog in Loenhout (27/12), Gullegem (04/01), Dendermonde (05/01), Benidorm (19/01) en Maasmechelen (25/01). Voor Van Aert wordt het zo zijn kortste seizoen ooit in het veld. Zijn trainer Mathieu Heijboer legt uit waarom. “Ik had twee voorwaarden”, zegt hij bij HLN. Ten eerste moet Van Aert de twee ploegstages met Visma-Lease a Bike afwerken. Slechts zes crossen op programma Van Aert De eerste ploegstage vond in december plaats en eindigde op 18 december, in januari staat de tweede stage met de ploeg op het programma. Van Aert moet die twee stages afwerken in functie van het wegseizoen. “Ten tweede dat hij niet te veel zou crossen op korte termijn, zodat Wout niet te vermoeid zou zijn om de wegtrainingen niet te kunnen uitvoeren”, legt Heijboer nog verder uit. Daarom zijn er ook drie blokken van telkens twee crossen. In het programma dat Van Aert nu heeft, kan hij goed blijven trainen op de weg. “Op deze manier is zijn winter uitgebalanceerd en kan de cross een constructieve rol spelen in zijn opbouw naar het voorjaar”, besluit Heijboer nog.