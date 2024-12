"Zonder Van der Poel win ik": Thibau Nys spreekt klare taal over zijn vorm

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel domineerde van begin tot einde in Zonhoven. Thibau Nys pakte een verdiende tweede plek na de wereldkampioen.

Alle ogen op Mathieu van der Poel in Zonhoven. De Nederlander demonstreerde meteen zijn vorm in zijn eerste cross van deze winter. Hij won, met anderhalve minuut voorsprong.

Achter hem deed Thibau Nys hetzelfde voor de tweede plek. Na een periode van veel miserie en tegenvallende was dit heel erg welgekomen.

“Ik ben blij dat ik eindelijk nog eens in de wedstrijd zat”, aldus Nys aan Het Laatste Nieuws. “De afgelopen weken had ik meermaals een slechte dag, maar ik heb ook wel mijn portie pech gekend. Het is leuk dat ik de knop kon omdraaien. Gisteren heb ik een uur lang tegen mezelf gevochten.”

Van der Poel was duidelijk een maatje te sterk voor Nys, maar die draaide de rollen om. “Neem Mathieu weg en ik rijd een hele koers op kop”, klonk het.

“Ik maakte een klein foutje in de laatste ronde, maar panikeren deed ik niet echt. Veel conclusies kan ik niet trekken na vandaag, maar het is duidelijk dat ik in vorm ben.”