Cross in Mol zit plots met grote kopzorgen door afwezigheid van Wout van Aert

Door ziekte moet Wout van Aert onverwacht verstek laten gaan voor de cross in Mol. Organisator Golazo baalt dan ook van de afwezigheid van Van Aert en het uitblijven van een duel met Mathieu van der Poel.

In Mol stond maandag de eerste van vier confrontaties tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert op het programma. Maar zondagmiddag kwam het nieuws dat Van Aert verstek moet laten gaan door buikgriep.

Voor Van Aert een zoveelste tegenslag dit jaar, maar ook voor organisator Golazo. Zij zouden net als vorig jaar het eerste duel tussen Van Aert en Van der Poel krijgen, maar dat zien ze nu dus aan hun neus voorbij gaan.

Geen duel tussen Van Aert en Van der Poel in Mol

"We hadden Wout uiteraard graag aan de start gehad. Het is bijzonder jammer. Iedereen had gehoopt op die eerste grote confrontatie tussen Wout en Mathieu. Dat zal dus nog even moeten wachten", vertelt organisator Erwin Vervecken bij HLN.

Vervecken beseft wel dat ze dit als organisatie niet in de hand hebben, maar waren wel bijzonder trots dat ze het eerste duel zouden zijn tussen Van Aert en Van der Poel. "Het kan inderdaad zijn dat er een beetje minder supporters zullen afzakken naar Mol, want er zijn altijd veel mensen die speciaal voor Wout komen."

Vrijdag in Loenhout staat een nieuw duel tussen Van Aert en Van der Poel op het programma, het valt nog af te wachten of Van Aert voldoende hersteld is om daar aan de start te komen. Anders wordt zijn eerste cross in Gullegem op 4 januari.