De een zijn dood is de ander zijn brood bij Lotto: "Dat is een mooie optie"

Lotto verloor in het tussenseizoen enkele toprenners. Al opent die situatie ook de deuren voor enkele andere renners.

Het was eventjes oorlog bij Lotto Dstny. De co-sponsor verdwijnt, net als enkele grote namen uit het rennerspotentieel. Niet bevorderlijk voor de sfeer en gezelligheid.

Toch stapt Alec Segaert met een goed gevoel naar de kersttafel. Hij heeft een mooi eerste jaar als prof achter de rug en het vertrek van enkele renners opent voor hem zeker de nodige deuren.

“Na het vertrek van Victor (Campenaerts) en Florian (Vermeersch) zal ik een andere rol krijgen. Ik zal me meer mogen sparen voor de finale”, vertelt hij aan Sporza. “Samen met Arnaud (De Lie) en Jenno (Berckmoes) hebben we nog altijd een hele mooie ploeg met verschillende kansen en tactieken om wedstrijden te winnen.”

Segaert droomt van Parijs-Roubaix. “Dit jaar had ik ook een positieve ervaring bij de elite. Ik zat bij de eerste groep maar kende dan drie keer pech vanaf het bos van Wallers. In Parijs-Roubaix moet alles meezitten.”

En dan is het uiteraard kijken welke grote ronde het wordt. Naar de Giro trekt Lotto niet, het zal dus de Tour of de Vuelta worden voor de West-Vlaming. “Een grote ronde rijden is een optie, maar het staat nog niet vast”, gaat hij verder.

“Ik sta wel op de longlist van de Tour. In de eerste week van de Tour de France zit een tijdrit. Of ik naar de Tour ga, zal ook afhangen van het voorjaar, hoe ik mij voel.”