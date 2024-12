Lucinda Brand maakt duidelijk of zij en Sven Nys nu zenuwachtig worden van merkwaardige en frustrerende reeks

Sven Nys zal nog niet zenuwachtig worden, ondanks een reeks die best wel als frustrerend moet aanvoelen. Tenminste, dat belooft de renster die deze opvallende uitslagen achter haar naam krijgt in een exclusieve babbel met Wielerkrant.

De ploeg van Sven Nys heeft aan podiumplaatsen geen gebrek. Daar zorgt Lucinda Brand wel voor. De Nederlandse kampioene veldrijden heeft dit seizoen al zeventien crossen gereden. Evenveel keer was ze goed voor een podiumplaats. Alleen zijn er wat weinig overwinningen bij. In haar laatste vijf crossen haalde Brand het podium maar won ze niet.

De veldrijdster van Baloise Trek Lions won amper één van haar laatste tien wedstrijden. Dat moet nu toch stilaan beginnen wringen. "Ja, in Mol weet ik niet of de overwinning erin zat. Eén van die eerdere dagen zat het er zeker wel in. Dan is het inderdaad wel jammer." Met vier tweede plaatsen in vijf crossen mag het niet verwonderen dat het voor de renster in kwestie nog een tikkeltje beter mocht zijn.

Lucinda Brand blijft positief

Het is ook wel belangrijk om er niet te negatief over te doen. Lucinda Brand blijft dan ook zo positief mogelijk naar haar uitslagen kijken. "Langs de andere kant doe je het natuurlijk ook wel heel goed als je keer op keer podium rijdt." Er zijn inderdaad heel veel veldrijdsters die maar al te graag haar erelijst dit seizoen zouden overnemen.

Dat wil wel niet zeggen dat de ambitie er niet is om van een goed seizoen een nog beter seizoen te maken. "Het was leuk geweest als ik het een dagje naar mij toe had kunnen trekken, maar het zat er in Mol niet in." Een interessante vraag is ook hoe ze er in haar ploeg mee omgaan. Met Sven Nys is de teammanager een echt winnaarstype.

Brand ligt meer wakker van uitslagen dan haar ploeg

Worden Nys en zijn ploegleiders dan niet langzaamaan wat nerveus? "Neen, neen. Ik denk dat ik er eerder zelf mee bezig ben dan dat zij dat zijn. De ploeg geeft goeie ondersteuning", verzekert Brand.