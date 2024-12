Thibau Nys wil er absoluut niet van weten: "Moet aan gewerkt worden"

Soms speelt Thibau Nys mee voor de zege, in andere crossen is hij onzichtbaar. In Zonhoven werd Nys nog tweede achter Mathieu van der Poel.

Vijf keer op rij eindigde Thibau Nys niet in de top tien in een cross, tot hij in Zonhoven plots tweede werd achter de ongenaakbare Mathieu van der Poel. Voor de Europese kampioen een stevige opsteker.

"Het is ook de bevestiging dat ik conditioneel echt wel in orde ben. De laatste weken voelde ik me supersterk", zegt Nys bij Het Nieuwsblad. Twee weken geleden op stage in Spanje had Nys een van zijn beste weken ooit.

Nys over zijn grote werkpunt

Nys vloog rond en haalde een van zijn beste waarden op inspanningen van vijf en tien minuten. Alleen is dat omzetten in de cross nog iets anders. En dat heeft ook veel te maken met het parcours dat Nys voor de wielen krijgt.

"Daar moet aan gewerkt worden", is Nys kritisch voor zichzelf. "Want ik wil niet evolueren naar een wegrenner die z’n vermogen alleen maar kwijt kan op bepaalde parcoursen." Dat was in Zonhoven wel het geval.

Straks in Gavere kan het zomaar zijn dat Nys opnieuw niet vooraan terug te vinden is. Gavere is een zwaar parcours met veel looppassages, iets waar Nys in Hulst ook al last mee had. In Loenhout vindt Nys wel een parcours op zijn maat.