Tim Merlier maakt rentree in het veld, maar krijgt ook duidelijke njet van bondscoach De Clercq

Opvallende naam op de startlijst van de Exact Cross in Loenhout vrijdag is die van Tim Merlier. De Europese kampioen op de weg maakt zijn rentree in het veld.

De voorbije jaren bouwde Tim Merlier zijn aantal wedstrijden in het veld steeds verder af. In het seizoen 2020-2021 reed hij nog tien crossen, in 2021-2022 waren dat acht crossen. Twee seizoenen geleden reed hij er zes, vorig seizoen vier.

Nu komt Merlier voorlopig in één cross aan de start, namelijk de Exact Cross in Loenhout van vrijdag. Daar staan onder meer ook Wout van Aert, die er ook zijn rentree maakt in het veld, en Mathieu van der Poel aan de start.

Geen Merlier in Besançon

De Europese kampioen had zondag ook graag de Wereldbeker in Besançon gereden, maar daarvoor werd hij door bondscoach Angelo De Clercq niet geselecteerd. Merlier moet het dus voorlopig doen met één cross.

Onder meer Bart Wellens had al kritiek geuit op het feit dat Merlier een plekje zou afnemen van een andere crosser in Besançon. "Daarvoor moet je toch je selectie afdwingen", zei Wellens toen bij Het Nieuwsblad.

Of Merlier nog andere crossen op zijn planning heeft staan of waar hij straks aan zijn seizoen op de weg begint, is nog onduidelijk. Merlier gaat ook zijn laatste contractjaar in bij Soudal Quick-Step.