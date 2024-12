Sven Nys heeft slecht nieuws voor de supporters van Wout van Aert

In Loenhout staat straks een eerste van drie duels tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel op het programma. Al gelooft Sven Nys niet dat het zover zal komen.

Door ziekte van Wout van Aert viel het eerste duel in Mol in het water, straks in Loenhout is het wel zover. Van Aert is eindelijk weer helemaal fit na zijn zware val in de Vuelta, waarbij hij een diepe wonde aan de knie opliep, bijna vier maanden geleden.

Van der Poel heeft dan weer al drie crossen in de benen en won ook drie keer. Zowel in Mol, Zonhoven als in Gavere was de wereldkampioen duidelijk te sterk voor de concurrentie. In Loenhout gaat Van der Poel voor vier op vier.

Geen duel tussen Van der Poel en Van Aert?

Voor de wereldkampioen is de cross deze winter veel meer een doel van voor Van Aert, denkt Sven Nys. "Mathieu van zijn kant heeft een zorgeloze winter gekend, waarbij hij in topvorm uit het wegseizoen is gestapt", zegt Nys bij Het Nieuwsblad.

Van Aert had ook nog eens last van ziekte, dat zal er ook geen goed aan gedaan hebben. Nys verwacht dan ook niet dat het tot een duel zal komen in Loenhout. Een lastig parcours zou het volgens Nys nog spannend kunnen maken, maar ondanks de regen zou het er snel bij liggen.

"Ik denk zelfs dat het er deze winter niet van zal komen", kijkt Nys ook al vooruit naar Dendermonde (05/01) en Maasmechelen (25/01). De supporters van Wout van Aert zijn dus al gewaarschuwd.