Verzorger van Remco Evenepoel geeft het toe: "Voor hem mentaal heel belangrijk"

Remco Evenepoel sloot het jaar af met een tweede plaats in de Ronde van Lombardije. Dat zorgde bij Evenepoel voor heel wat emoties en daar was ook een reden voor.

Na het wereldkampioenschap in Zürich, waar Evenepoel zijn wereldtitel tijdrijden verlengde en vijfde werd in de wegrit, liep het allemaal wat minder voor de olympische kampioen. Hij gaf op in de Giro dell'Emilia en werd 53ste in de Coppa Bernocchi.

Toch wilde Evenepoel zich nog één keer opladen dit jaar, voor de Ronde van Lombardije. Aan Tadej Pogacar was niets te doen, de Sloveen won na een solo van bijna 50 kilometer en met drie minuten voorsprong. Evenepoel werd tweede.

"Voor die wedstrijd was hij conditioneel niet meer 100 procent in orde", zegt Evenepoels vaste verzorger David Geeroms in La Dernière Heure. "Ondanks die iets mindere vorm, reed hij er toch een perfecte koers achter Pogacar die er met kop en schouders bovenuit stak."

Tweede plaats Evenepoel in Ronde van Lombardije

"Dat was voor hem mentaal heel belangrijk. Hij wilde aantonen en zichzelf ervan overtuigen dat hij in de toekomst ook dat Monument kan winnen omdat hij er erg op gesteld is. Daar op dat moment vond hij vrede met de koers die hem in 2020 bijna het leven kostte toen hij in de afgrond viel."

Zijn tweede plaats in de Ronde van Lombardije zorgde bij Evenepoel voor bijzonder veel emotie, na de streep viel hij in tranen in de armen van zijn vrouw Oumi en verzorger David Geeroms.