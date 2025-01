Ai ai ai: geen Mathieu van der Poel in Baal en wel om deze reden

Het nieuwe jaar is begonnen en op dag 1 is er al meteen de Grote Prijs Sven Nys in Baal. Al moeten een aantal toppers wel verstek laten gaan voor die cross.

Eerder was al duidelijk dat Lars van der Haar door een blessure niet kon deelnemen aan de cross. En ook Michael Vanthourenhout is er wegens ziekte niet bij. Maar daar houdt het jammer genoeg niet bij op. MVDP is er niet bij in Baal Want ook Mathieu van der Poel heeft beslist om niet naar Baal af te reizen. Hij zal er dus niet bij zijn op de cross op 1 januari 2025. Een crash enkele dagen geleden zou aan de oorsprong liggen voor het niet afkomen naar Baal. "Mathieu heeft behoorlijk veel pijn aan zijn rib", meldt zijn ploeg Alpecin-Deceuninck bij Sporza in een eerste reactie op de zaak. Ongemak groter geworden "Het ongemak is de voorbije dagen alleen maar erger geworden. Na overleg met de medische staf is deze ochtend de moeilijke beslissing genomen om Mathieu niet te laten starten in Baal." De komende dagen zal mogelijk meer nieuws naar buiten komen. Of ook de crossen van Koksijde vrijdag en/of Dendermonde zondag op de helling komen te staan? Dat is tot op heden nog niet geweten. We houden u daarvan zeker op de hoogte.





