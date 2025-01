Komt het BK in gevaar? Laura Verdonschot komt met zorgwekkend nieuws

Dit jaar krijgt België voor het eerst in 16 jaar nog eens een andere Belgische kampioene veldrijden. Al is het maar de vraag of Laura Verdonschot aan de start zal staan.

Op 22 december reed Laura Verdonschot haar laatste cross. Sindsdien bouwde ze een rustperiode in en liet ze de crossen in Mol, Gavere, Loenhout, Besançon, Diegem en Baal missen. In Koksijde komt Verdonschot wel weer aan de start.

"We hebben verschillende onderzoeken gedaan, maar we wachten nog op de resultaten", vertelde Verdonschot voor de cross in Koksijde. "Ik heb wel getraind, maar zonder intensiteit en niet te veel uren. Het is de laatste dagen heel beperkt geweest."

In Zonhoven voelde Verdonschot zich leeg en was ze niet hersteld. Het wordt dan ook afwachten hoe ze zal presteren in Koksijde. Ze wilde de cross in het zand van Koksijde niet missen, maar het is ook haar enige cross deze week.

Komt BK in gevaar voor Verdonschot?

Een week week voor het BK ziet het er dus niet zo goed uit voor Verdonschot. Door de afwezigheid van Cant, die niet deelneemt, is Verdonschot samen met Norbert Riberolle de topfavoriete. Al is het maar de vraag of ze daar aan de start komt.

"Als het vandaag superslecht gaat, dan weet ik niet of het nut heeft om daar aan de start te staan. Ik hoop dat de rust me deugd gedaan heeft." De vrouwen rijden hun Belgisch kampioenschap op zaterdag 11 januari.