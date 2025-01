Ploeg Sven Nys heeft één prijs al quasi binnen, Lucinda Brand kiest zonder vrees voor herhaling van zware primeur

Er wordt steeds beweerd dat de prijzen aan het einde van het seizoen worden uitgedeeld. Bij de ploeg van Sven Nys kunnen ze daar enigszins een mouw aanpassen. Mathematisch is het nog geen feit, maar Lucinda Brand wordt zonder ongelukken de eindwinnares van de X2O Trofee.

Diezelfde Brand vecht in de meest recente crossen pittige duels uit met Fem van Empel. In Baal werd de Nederlandse kampioene op de streep nog geklopt. In Koksijde kon Brand de wereldkampioene wel achter zich houden in de strijd om de tweede plaats. Die brak helemaal los in de tweede ronde, met een goede zandpassage van Van Empel, die zich daarna wel verslikte in een oplopend stukje.

Daarna was het nog een hele tijd een intens duel, tot Brand haar landgenote in het slot nog op twintig seconden zette. "Ik vond het moeilijk om te interpreteren of ze gewoon haar ding deed en wist dat winnen lastig zou zijn", onthult Brand bij Wielerkrant dat het niet eenvoudig was om in het hoofd van haar tegenstandster te kruipen.

Puck Pieterse te ver voorop

"Ik had het idee dat ze een beetje inhield en haar momenten uitzocht. Ik had niet het idee dat ik haar zomaar wel even ging lossen." Dat gebeurde op het einde van de cross dus wel. Het was onvoldoende om Puck Pieterse nog terug te halen: zij was de Nederlandse die kon zegevieren. Niet getreurd, want er volgen nog meer kansen deze week.

Brand bevestigt haar deelname in Gullegem en Dendermonde. Opnieuw drie dagen crossen na elkaar dus. "Ja, klopt." Nochtans vertelde Brand nog niet lang geleden hoe zwaar dit was, toen ze dit in 2024 voor de allereerste keer deed. "Goh, jah, het was niet gemakkelijk. Daarna hebben we weer even tijd om op adem te komen."

Brand niet gefixeerd op straffe reeks

De waanzinnige reeks van opeenvolgende podiumplaatsen blijft ondertussen ook maar duren. Er lijkt maar geen sleet te komen op het niveau van Brand. "Voorlopig komt die reeks niet in gevaar, maar aan alles komt een einde." Het is dus niet zo dat er een bepaalde fixatie aanwezig is om die reeks intact te houden. "Neen, neen, zeker niet. Met die reeks aan te houden tot het einde van het seizoen ben ik totaal niet bezig."

Haar regelmaat helpt wel om in alle klassementen in aanmerking tekomen voor eindwinst. In de X2O Trofee kan het amper nog mislopen. "Als ik niet geblesseerd geraak, win ik dit klassement natuurlijik sowieso. De rest moeten we nog bekijken, dat wordt nog spannend."