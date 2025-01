Wout van Aert met de voeten op de grond gezet: "Dat kwam wel binnen"

Wout van Aert gaat sinds 15 september als een dertiger door het leven. En dat doet wel iets met Van Aert.

Voor Wout van Aert was zijn 30ste verjaardag op 15 september er wel één in mineur, want hij zou dan het EK op de weg in Limburg rijden. Maar door zijn valpartij in de Vuelta twee weken eerder moest Van Aert een punt zetten achter zijn seizoen.

In 2025 jaagt Van Aert op een eerste zege in de Ronde van Vlaanderen en/of Parijs-Roubaix als dertiger. En dat doet wel iets met hem. "30 jaar? Ik ben bijna versleten in koerstermen", lacht Van Aert bij Sporza.

Van Aert blijft in zichzelf geloven

"Daar geloof ik zelf niet in, al is het einde wel dichterbij dan het begin. Dat kwam wel binnen, die verjaardag. Ik weet zeker dat talent niet weggaat. Ik heb na zoveel tegenslag toch niveau nog gehaald in najaar, dus dat zal nu ook wel weer bovenkomen."

Voor Van Aert viel in de Vuelta, deed hij het uitstekend in de Spaanse grote ronde. In zeven van de vijftien ritten eindigde Van Aert in de top drie drie, hij werd ook nog eens vijfde. In totaal won Van Aert drie ritten in de Vuelta.

En dat je als dertiger nog niet afgeschreven bent als renner, dat bewees Greg Van Avermaet in 2017. De toen 31-jarige Van Avermaet won dat jaar de E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix, in de Ronde van Vlaanderen werd hij tweede.