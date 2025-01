Mathieu van der Poel legt nog eens uit waarom hij het niet bepaald warm krijgt van de Tour de France

Voor heel veel wielrenners is de Tour de France het absolute summum. Mathieu van der Poel zal je dan weer niet snel met een brede glimlach aan de Grand Départ zien.

Het valt al een paar jaar op dat Mathieu van der Poel tijdens de Tour de France eigenlijk het best uit de verf komt als lead-out van Jasper Philipsen. Veel persoonlijk succes heeft er in de laatste edities niet ingezeten voor Van der Poel. Dat heeft uiteraard ook invloed op zijn gemoed. Enige tijd na de Tour van 2024 gaf Van der Poel zelfs publiekelijk toe dat hij zich tijdens die wedstrijd niet erg geamuseerd had.

"Het is een wedstrijd die ik niet supergraag doe", bekent Mathieu van der Poel ook nog eens in een gesprek met Sporza. "Buiten ritten proberen te winnen en de gele trui dragen, valt er voor mij in de Tour niet zo heel veel te halen." In die optiek is het ergens logisch dat Van der Poel vooraf er niet bijzonder naar uitkijkt om de Tour de France te rijden.

Van der Poel rijdt het liefst om te winnen

Er zitten dan immers ook wel wat dagen bij dat Van der Poel gewoon meerijdt om van punt A naar punt B te geraken. Dat is eigenlijk toch een grote zonde voor één van de grootste kampioenen uit de wielersport. "Ik rijd liever 5 koersen waarin ik meedoe om te winnen dan 20 etappes waarin ik de helft van de tijd niet meedoe voor de zege."

Dat is meer dan begrijpelijk. Er zijn dan wel nog die dagen waarop hij kan werken voor sprinter Jasper Philipsen. In dat werk blinkt Van der Poel ook echt uit. Het mag misschien vreemd lijken, maar Van der Poel is gelukkig dat die dagen er op zijn minst nog bij zijn. "Met Jasper erbij heb ik dan telkens het doel om hem aan zoveel mogelijk ritzeges te helpen."

Druk weg bij Van der Poel als Philipsen wint

Van der Poel benadrukt dat hem dit wel degelijk bevalt. "Dat vind ik leuk en het neemt ook druk bij mij weg", verklaart VDP.