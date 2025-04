Christoph Roodhooft duidt gevaarlijkste concurrent voor Mathieu van der Poel aan in Parijs-Roubaix

Christoph Roodhooft hoopt op een nieuw hoogtepunt voor Alpecin-Deceuninck. Mathieu van der Poel is dan de eerste optie, Jasper Philipsen de tweede. Ondertussen zitten ook de concurrenten uiteraard niet stil.

Mathieu van der Poel en zijn ploegmaats bij Alpecin-Deceuninck hebben vandaag de laatste verkenning voor Parijs-Roubaix afgewerkt. U kon eerder al lezen hoe de verkenning van Van der Poel min of meer verlopen is. Christoph Roodhooft vertelt aan Het Laatste Nieuws wat zijn idee hierover is. "De materiaaltest was goed. We hebben onderweg ook niks aangepast."

Het niet winnen van de Ronde van Vlaanderen is inmiddels wel verwerkt en ook over de fysieke paraatheid van Van der Poel is Roodhooft positief gestemd. "De sfeer in de ploeg was tijdens de verkenning hoorbaar goed en Mathieu heeft deze week alle trainingen kunnen afwerken, zoals hij wou", ziet de sportief manager reden tot optimisme.

Van der Poel heeft alle trainingen afgewerkt

Dat klinkt al veel positiever dan in een artikel in Het Nieuwsblad dat deze ochtend verschenen is. Roodhooft waarschuwde er in dat artikel voor dat de ziekte nog niet helemaal uit het lijf van Mathieu van der Poel verdwenen is. Het belangrijkste is allicht dat alle trainingen afgewerkt konden worden. Hoe fit Van der Poel is, zal dan zondag wel blijken.

Van der Poel schoot de vorige twee jaar reeds raak in Roubaix. Zit er zondag een zuivere hattrick aan te komen? "Hopelijk, maar de factor pech speelt zeker een grote rol", is Roodhooft op zijn hoede. "Iedereen heeft in Roubaix wel eens pech, maar de vraag is wanneer, of het ongelegen valt en je het nog kan rechtzetten." Dat bepaalt inderdaad in welke mate het doorweegt.

Roodhooft volgt zijn buikgevoel

Of Van der Poel kan winnen, hangt niet enkel van de eigen sterkte af maar ook van die van de concurrentie. Roodhooft duidt de gevaarlijkste concurrent aan. "Mads Pedersen! Waarom? Buikgevoel"