UPDATE: Thibau Nys, Van Gils en Cras strijden voor ereplaatsen in Baskenland, Widar zorgt wel voor Belgische triomf

Belgen als Thibau Nys, Maxim Van Gils en Steff Cras hadden zich vooralsnog vrij kalm gehouden in de Ronde van het Baskenland. Enkel Cras liet al eens een ereplaats noteren. Dat was ook het maximum wat erin zat in de vijfde rit, maar de drie landgenoten zaten wel in de groep der favorieten.

De vijfde etappe was een overgangsrit tussen Orduña en Guernica-Lumo. Na enkele mislukte vroege vluchten kwam een ontsnapping tot stand met verschillende mooie namen. Healy, Bilbao, Armirail, Baudin, Alaphilippe en Barguil tekenden present. Hier zat wel muziek in. Ondertussen grepen ze zich bij Visma-Lease a Bike naar de haren. Na de eerdere opgaves van Campenaerts en Tulett moest ook Zingle de strijd staken.

Armirail maakte er werk van om op de hellingen als eerste boven te komen, zodat hij zeker al de bergtrui overhield aan zijn ontsnapping. Na een tussensprint versnelde Healy en op een volgende beklimming liep de Ier zowaar uit op het peloton. Dat was al een eerste teken dat hij wel een enorm sterke dag kende. Zijn medevluchters had hij alvast overboord gekieperd.

Ben Healy ontketend

Met nog dertig kilometer te gaan was de kloof tussen het peloton en de ontketende Healy nog altijd ruim 2'45". Het was zeer de vraag of die kloof nog gedicht kon worden. Het antwoord op die vraag was negatief. De groep der favorieten kwam nog wel enigszins dichter maar Healy was een klasse apart. Hij behaalde zijn eerste overwinning van het seizoen.

Voor de EF-renner was het een bevestiging van zijn kunnen. Hij was eerder al wel vierde geëindigd in de Strade Bianche en was dus één van de revelaties in die Italiaanse eendagskoers. In het Baskenland stond ex-leider Schachmann even op kraken maar hij plooide niet. Laurance pakte met een versnelling in de slotkilometers nog de tweede plaats. Velasco won de sprint van de favorietengroep voor plek 3.

Mooie ereplaats voor Van Gils

Maxim Van Gils plaatste zich in die sprint ook goed en kaapte zo een mooie zesde plaats weg. Nys (14e) en Cras (18e) moeiden zich niet in de sprintdebatten en onthouden vooral dat ze op de favorieten niets moesten toegeven. In de Pays de la Loire Tour heeft Kévin Vauquelin dan weer een dubbelslag geslagen. Jarno Widar bezorgde Lotto de ritzege in de derde etappe van de rittenkoers Circuit des Ardennes.