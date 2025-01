Thibau Nys favoriet op het BK veldrijden? "Ik ben medefavoriet, maar..."

De kerstperiode in het veldrijden zit erop, de crossers stomen zich nu klaar voor de nationale kampioenschappen. Bij de Belgische mannen wordt onder meer naar Thibau Nys gekeken.

In het weekend voor het Belgisch kampioenschap in Heusden-Zolder won Wout van Aert twee keer, maar met hem moet zondag geen rekening worden gehouden. Hij geeft voor het derde jaar op rij verstek.

Op het snelle parcours in Heusden-Zolder wordt onder meer naar Laurens Sweeck en Thibau Nys gekeken. Nys reed in het begin lek, viel in de slotfase en werd uiteindelijk achtste op 3 minuten in Dendermonde.

Thibau Nys over het BK veldrijden

Toch wordt Nys, ook door Van Aert, bij de favorieten gerekend voor de Belgische titel. Zelf wuift hij dat wat weg. "Ik ben medefavoriet, maar op een BK wint niet altijd de beste, dat kan zowel in mijn na- als voordeel spelen", zegt Nys bij HLN.

Een scenario zoals op het EK waarin een grote groep naar de slotronde gaat, is een realistisch scenario volgens Nys. Op het EK werkte hij het af, in Diegem en Merksplas liet Nys de zege wel nog schieten.

En het is ook opletten voor het ploegenspel op het BK. Nys denkt aan het duo Iserbyt en Vanthourenhout bij Pauwels Sauzen-Cibel Clementines en het trio Sweeck, Verstrynge en Wyseure bij Crelan-Corendon.