Paul Herygers ziet het met lede ogen aan: "Dat jong ding is echt ziek"

Een paar maanden geleden besliste de jonge Fleur Moors om alles op het wielrennen te zetten. Tot dusver heeft haar dat wel nog niet veel geluk gebracht, want de renster is ziek en zal ook niet op het BK aanwezig zijn.

"Als we Fleur laten doen, zou ze volgend weekend alweer een rugnummer opspelden. Ze wil heel graag haar nieuwe trui van Baloise Glowi Lions tonen. Maar we moeten haar beschermen en haar lichaam rust gunnen."

Zieke Moors

"Het lijkt me beter dat we haar nu twee weken vakantie gunnen en rustig opbouwen zodat ze een stevige basis aanlegt voor haar wegseizoen", gaf Sven Nys deze dinsdag aan bij Sporza.

Eerder dit weekend had ook Paul Herygers al getelefoneerd met de jonge Belgische topper. "Als je dat had gehoord, dan zou je door de knietjes gaan. Het is echt spijtig."

Ellende

"Dat jong ding is echt ziek, Fleur Moors. Dat wil je niet. Die ellende is ontstaan na Sardinië. Gewoon ziek, verder geen ander woord daarvoor nodig of naar gehengeld. Ziek, ziek, ziek."

"Ze was er zo graag bijgeweest, maar ze haalt Zolder gewoon niet. Dat is gewoon heel spijtig", aldus Herygers in zijn analyse. Die woorden zijn nu dus helemaal bevestigd. Het zal van Brouwers, Truyen en anderen moeten komen om Norbert-Riberolle naar de kroon te steken.