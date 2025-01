Geen opvolging voor Sanne Cant in het veld? "Er is geen echte vervanger, maar..."



Volg Wielerkrant nu via Instagram! Sanne Cant zal zichzelf na 15 Belgische titels op rij niet meer opvolgen. Het is echter zoeken naar waardige opvolging voor Cant. Geen Sanne Cant, geen Fleur Moors en Laura Verdonschot die kampt met een vernauwing van de bekkenslagader aan beide benen. Het Belgisch kampioenschap bij de vrouwen zal dit jaar toch stevig onthoofd zijn. Zaterdag staan er slechts tien Belgische profs aan de start van het BK veldrijden bij de vrouwen. "Vijf jaar geleden had je er misschien maar drie", nuanceert ex-renster Ellen Van Loy bij Sporza Daily. Zij werd tussen 2013 en 2018 vijf keer tweede op het BK veldrijden. Niet meteen opvolging klaar voor Cant "We zijn bezig aan een inhaalbeweging. Er zijn goede rensters op komst, maar we hangen ook af van ploegen en hun wil om te investeren", zegt Van Loy. Zij werkt bij De Ceuster-Bouwpunt met jonge rensters om hen te begeleiden. Geert Wellens ziet met Fleur Moors (19) en Lore De Schepper (19) twee talenten die in de voetsporen van Cant zouden kunnen treden. "Maar zij kiezen voor de weg, al kan je beide disciplines in het huidige wielrennen goed combineren." "In de eerste 2 à 3 jaren zal er geen echte vervanger voor Sanne opstaan, maar het kan sneller gaan dan je denkt. Bij de jeugd zie ik enkele talentvolle meisjes", zegt Wellens nog.



