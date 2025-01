Jurgen Mettepenningen onthult waarom Eli Iserbyt plots ziek is geworden

Eli Iserbyt zal zondag zijn titel kunnen verdedigen op het BK veldrijden, maar de vraag is of hij helemaal fit zal zijn. De titelverdediger werd ziek na de cross in Dendermonde.

Afgelopen weekend werd Eli Iserbyt nog tweede in Gullegem, een dag later moest hij in Dendermonde tevreden zijn met de elfde plaats. Daarna liep het echter mis voor de uittredende Belgische kampioen veldrijden. Iserbyt stond maandag ziek op en heeft twee dagen moeten rusten. Woensdag ging Iserbyt een eerste keer trainen en kreeg hij positieve signalen, maar toch gaf hij forfait voor de verkenning van het BK-parcours in Heusden-Zolder. "Natuurlijk is dit een minpunt in aanloop naar de titelstrijd", zegt ploegmanager Jurgen Mettepenningen bij Belga. "We zijn vandaag echter nog maar woensdag. Er resten nog wel enkele dagen om beter te worden." Drukke kerstperiode oorzaak van ziekte Iserbyt Mettepenningen verwacht niet dat er een terugval zal komen bij Iserbyt, maar zijn voorbereiding is dus wel verstoord omdat hij twee dagen niets heeft kunnen doen. Mettepenningen weet de oorzaak van de ziekte van Iserbyt. "De opeenvolging van de vele wedstrijden zorgen ervoor dat de weerstand bij de renners daalt. Je bent dan sneller vatbaar voor ziektes. De laatste crossen verliepen ook over zware parcoursen. Dat maakt het er allemaal niet gemakkelijker op."