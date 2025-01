Van Aert zag droom in vervulling gaan, maar lacht ook groen met Evenepoel: "Alleen Remco..."

Wout van Aert pakte op de Olympische Spelen in Parijs voor de tweede keer een olympische medaille. Al deed Remco Evenepoel natuurlijk nog veel beter.

Op de Olympische Spelen in Parijs pakte Wout van Aert wat onverwacht de bronzen medaille in het tijdrijden. Al was er ook wat geluk mee gemoeid, want Tarling reed lek en was slechts twee seconden trager dan Van Aert.

Van Aert kon zo de pijn van zijn gemiste voorjaar toch wat verzachten. "Ik ga zeker niet licht over die olympische medaille. Dat is echt wel een doel dat ik had in mijn carrière", geeft Van Aert nu toe bij Sporza.

En zo heeft Van Aert nu twee olympische medailles, in de wegrit én in de tijdrit. Op de Spelen in Tokio in 2021 pakte Van Aert namelijk al zilver in de wegrit. Toen ging de Ecuadoriaan Narvaez met de gouden medaille lopen.

Evenepoel doet beter dan Van Aert op de Spelen

Die medailles in de wegrit en tijdrit, dat was echt wel een doel van Van Aert. "Al heeft Remco natuurlijk in één editie nu wel al beter gedaan", lachte Van Aert wat groen. "Maar daarnaast denk ik niet dat het al veel is voorgevallen."

Evenepoel pakte in de tijdrit goud door naast Van Aert ook Ganna te verslaan. In de wegrit neutraliseerde Van Aert eerst een aanval van Van der Poel, niet veel later viel Evenepoel aan en pakte hij zijn tweede gouden medaille na een solo.