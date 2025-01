Geen BK meer na vijftien zeges op rij voor Sanne Cant: "Dat was de mooiste"

Sanne Cant is dit weekend van de partij op het BK in Zolder. Als analiste zal dat echter zijn, niet meer als veldrijdster.

De laatste vijftien edities van het Belgisch kampioenschap veldrijden werden gewonnen door Sanne Cant. Binnen enkele weken stopt ze met koersen.

Ze kon nog voor een zestiende zege in het veld gaan, maar doet dat bewust niet. “Als ik gewonnen zou hebben, dan zou die trui een jaar niet zichtbaar geweest zijn in het veld. En dat wil ik niet”, legt ze uit aan Sporza

Uit respect voor de trui, voegt ze er nog aan toe. Dit weekend is ze wel van de partij, maar dan wel in een andere rol. “Ik mag analiste zijn bij Sporza en daar kijk ik enorm naar uit. Ik heb er heel veel zin in. Of het later een mogelijke job kan worden? Ik zal eerst zien of het me bevalt en of de mensen het leuk vinden”, gaat ze verder.

De stress van andere jaren is er nu niet meer bij en dat scheelt toch wel enorm. “Het afscheid van de driekleur is ingezet, maar ik train wel nog altijd in mijn Belgische trui. Waarom? Ik heb geen andere keuze: ik heb geen andere kledij”, lacht ze.

De mooiste herinnering, daarvoor moet ze terug naar Meulebeke in 2021. “Ik klopte Lotte Kopecky en dat was misschien wel de mooiste. Het was lange tijd heel spannend. Lotte bleef op 10 à 15 seconden hangen. Eén foutje van mij was voldoende om haar te laten terugkeren, maar dat gebeurde niet.”