Thibau Nys is bijzonder kritisch voor zichzelf: "Ben ik niet blij mee"

De kerstperiode zit erop in het veldrijden, de aandacht gaat nu vooral naar de kampioenschappen. Thibau Nys heeft nog maar een paar crossen op zijn programma staan dit seizoen.

Op het Belgisch kampioenschap van zondag in Heusden-Zolder is Thibau Nys een van de favorieten voor de driekleur. Daarna rijdt hij nog de laatste drie manches van de Wereldbeker in Benidorm (19/01), Maasmechelen (25/01) en Hoogerheide (26/01).

Het WK in Liévin (02/02) wordt de laatste cross van het seizoen voor Thibau Nys. Daarin wist hij tot nog toe drie keer te winnen. In Overijse, op het Europees kampioenschap en in Lokeren was Nys dit seizoen de beste.

Nys over zijn seizoen in het veld

En daar is Nys toch niet helemaal tevreden mee. "Laat ik het zo zeggen: dit is niet waar ik voor het seizoen blij mee was geweest", zegt Nys bij WielerFlits. De Europese titel maakt echter wel veel goed, vindt Nys.

Toch is Nys daarmee alleen niet tevreden. Zo vindt hij dat hij in Diegem en Merksplas de zege in de laatste ronde nog uit handen gaf, die zeges hadden zijn seizoen nog meer glans kunnen geven. Al vindt Nys wel dat hij toen op zijn waarde is geklopt.

Toch staat Nys met vertrouwen aan de start van het BK veldrijden. "Ik kick op truien en titels en ik heb de afgelopen weken ook gevoeld dat het echt wel kan, dat ik in orde ben."