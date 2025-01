Vanthourenhout waarschuwt Sweeck en Nys voor het BK: "Ga ik zeker niet doen"

Michael Vanthourenhout kan zondag voor de tweede keer in zijn carrière Belgisch kampioen veldrijden worden. Dan zal hij wel moeten afrekenen met onder meer Laurens Sweeck en Thibau Nys.

Net zoals Thibau Nys was Michael Vanthourenhout woensdag aangenaam verrast toen hij het parcours van het Belgisch kampioenschap in Heusden-Zolder ging verkennen. Op het einde van de ronde zit nu namelijk nog een extra beklimming.

"Zo'n stuk waar je het verschil kan maken zoals die slotklim op het einde, dat is altijd een goede zaak", stelt Vanthourenhout bij VTM Nieuws. Vanthourenhout is samen met Nys misschien wel de renner die op zo'n klim de concurrentie pijn kan doen.

Of Vanthourenhout zondag een beroep kan doen op zijn ploegmaat Eli Iserbyt, is nog maar de vraag. Iserbyt werd maandag ziek en kon twee dagen niet trainen. Maar Vanthourenhout denkt niet dat het een groot verschil zal maken.

Vanthourenhout wil sprint tegen Sweeck en Nys niet afwachten

De tweevoudige Europese kampioen ziet zowel voor zichzelf als voor Iserbyt mogelijkheden in Heusden-Zolder. Zelf heeft Vanthourenhout graag een harde cross van begin tot einde, dan heeft hij vaak een voordeel.

En dat zal misschien wel nodig zijn op het snelle parcours in Heusden-Zolder. "Ik ga zeker niet wachten tot op het einde om me te tonen. Want sprinten tegen Nys of Sweeck gaat toch moeilijk zijn. Ik denk dat het vooral een open kampioenschap gaat worden."